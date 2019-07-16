Baroni: "Federico Chiesa è una patata bollente, ha attirato l'attenzione di gradissimi club"
L'allenatore Marco Baroni, è stato intervistato a Radio Sportiva sulla Fiorentina: "Rocco Commisso ha capito subito Firenze, ora cercherà di migliorare la squadra. Chiesa? E' una patata bollente, ha a...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 00:03
L'allenatore Marco Baroni, è stato intervistato a Radio Sportiva sulla Fiorentina: "Rocco Commisso ha capito subito Firenze, ora cercherà di migliorare la squadra. Chiesa? E' una patata bollente, ha attirato l'attenzione di gradissimi club. Per questa ragione potrebbero essere difficile rifiutare le offerte importanti, ma non sarebbe positivo esordire vendendo subito il gioiello più prezioso della squadra. Detto ciò, io penso che ci sia spazio per trattenere Chiesa un altro anno".
Fonte: Radio Sportiva