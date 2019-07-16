Baroni: "Federico Chiesa è una patata bollente, ha attirato l'attenzione di gradissimi club"

L'allenatore Marco Baroni, è stato intervistato a Radio Sportiva sulla Fiorentina: "Rocco Commisso ha capito subito Firenze, ora cercherà di migliorare la squadra. Chiesa? E' una patata bollente, ha a...

A cura di Redazione Labaroviola 17 luglio 2019 00:03

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