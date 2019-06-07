Pedullà: "Commisso si è presentato con umiltà, segnale positivo. Massara tra i papabili.."

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è intervenuto nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Ecco alcuni suoi passaggi:"Sono rimasto colpito favorevolmente da alcune dichiarazioni...

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è intervenuto nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Ecco alcuni suoi passaggi:

"Sono rimasto colpito favorevolmente da alcune dichiarazioni di Commisso, non mi piacciono quelli che fanno promesse e non le rispettano. Ha usato toni giusti, conta la concretezza e non le parole. Commisso mi è piaciuto, ha dimostrato di porsi verso la gente in maniera umile, ha ammesso la sua poca conoscenza delle dinamiche del calcio italiano, al momento e le avvisaglie sono quelle giuste. Siamo in una fase da qui sino alla prossima settima in cui entreremo nel dettaglio delle vicende di chi entrerà a far parte della Fiorentina. Penso che il passaggio del direttore sportivo sia importante tanto quello dell’allenatore. Il profilo di Massara è quello giusto, dei contatti ci sono stati e lo inseriamo nella lista dei papabili. Io penso che il passaggio chiesa sia la madre di tutte le dichiarazioni, se entri in una nuova realtà con entusiasmo è necessario tenerlo. Per almeno un anno come annunciato proverà a trattenerlo. Tuttavia dobbiamo aspettare la risposta di Chiesa, la sua volontà sarà determinate".