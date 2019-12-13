Radio Bruno e le ultime sulla formazione dal centro sportivo: contro l'Inter si torna al 3/5/2

Radio Bruno ha appena dato le ultime di formazione sulla Fiorentina dopo l'allenamento di oggi. Si dovrebbe tornare al 3/5/2.

Radio Bruno ha appena dato le ultime di formazione sulla Fiorentina dopo l'allenamento di oggi. Si dovrebbe tornare al 3/5/2 con il rientro di Pezzella ed il ritorno in campo da titolari di Badelj e Lirola. Davanti Vlahovic (in leggero vantaggio) e Boateng si giocano il posto accanto a Federico Chiesa.