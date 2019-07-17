FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-CHIVAS GUADALAJARA, SOTTIL TITOLARE. C'È SIMEONE
Ecco le formazioni ufficiali dell'International Champions Cup della Fiorentina contro il Chivas Guadalajara.Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Benassi, Cristoforo, Cas...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 02:11
Ecco le formazioni ufficiali dell'International Champions Cup della Fiorentina contro il Chivas Guadalajara.
Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Benassi, Cristoforo, Castrovilli; Sottil, Simeone, Eysseric.