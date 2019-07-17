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FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-CHIVAS GUADALAJARA, SOTTIL TITOLARE. C'È SIMEONE

Ecco le formazioni ufficiali dell'International Champions Cup della Fiorentina contro il Chivas Guadalajara.Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Benassi, Cristoforo, Cas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 02:11
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-CHIVAS GUADALAJARA, SOTTIL TITOLARE. C'È SIMEONE -
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Ecco le formazioni ufficiali dell'International Champions Cup della Fiorentina contro il Chivas Guadalajara.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Benassi, Cristoforo, Castrovilli; Sottil, Simeone, Eysseric.

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