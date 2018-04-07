Probabili formazioni, albero di Natale con Eysseric sulla trequarti. In difesa unico dubbio...

Nella trasferta di Roma, la Fiorentina dovrà fare a meno di Badelj, Thereau (infortunati) e Chiesa (squalificato). Ecco che la soluzione adottata da Pioli potrebbe ricadere su un assetto ad "albero di...

Nella trasferta di Roma, la Fiorentina dovrà fare a meno di Badelj, Thereau (infortunati) e Chiesa (squalificato). Ecco che la soluzione adottata da Pioli potrebbe ricadere su un assetto ad "albero di Natale" con Sportiello tra i pali, Milenkovic (o Laurini) a destra, Pezzella, Hugo e Biraghi. A centrocampo spazio ancora a Dabo insieme a Veretout e Benassi. Eysseric e Saponara dietro l'unica punta Simeone.

Dunque unico dubbio tra Milenkovic e Laurini per la fascia destra dove agirà El Shaarawy per i giallorossi.

FIORENTINA 4-3-2-1: Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Veretout, Benassi, Eysseric, Saponara, Simeone.