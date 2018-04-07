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Probabili formazioni, albero di Natale con Eysseric sulla trequarti. In difesa unico dubbio...

Nella trasferta di Roma, la Fiorentina dovrà fare a meno di Badelj, Thereau (infortunati) e Chiesa (squalificato). Ecco che la soluzione adottata da Pioli potrebbe ricadere su un assetto ad "albero di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2018 08:51
Probabili formazioni, albero di Natale con Eysseric sulla trequarti. In difesa unico dubbio... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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Nella trasferta di Roma, la Fiorentina dovrà fare a meno di Badelj, Thereau (infortunati) e Chiesa (squalificato). Ecco che la soluzione adottata da Pioli potrebbe ricadere su un assetto ad "albero di Natale" con Sportiello tra i pali, Milenkovic (o Laurini) a destra, Pezzella, Hugo e Biraghi. A centrocampo spazio ancora a Dabo insieme a Veretout e Benassi. Eysseric e Saponara dietro l'unica punta Simeone.

Dunque unico dubbio tra Milenkovic e Laurini per la fascia destra dove agirà El Shaarawy per i giallorossi.

FIORENTINA 4-3-2-1: Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Veretout, Benassi, Eysseric, Saponara, Simeone.

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