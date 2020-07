Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano spifferi dal centro sportivo viola per quanto riguarda le scelte di formazione di Beppe Iachini per la partita in programma alle 19.30 contro il Cagliari tra le mura amiche dello stadio Franchi. Il modulo sarà il 3-5-2 e sulla fascia destra giocherà Federico Chiesa a discapito sia di Lirola che di Lorenzo Venuti. In attacco torna in panchina Cutrone, la coppia offensiva sarà formata da Vlahovic e Ribery. A centrocampo torna titolare Castrovilli.