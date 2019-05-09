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Fiorentina-Milan: probabili formazioni, squalificati, diffidati e indisponibili

Queste potrebbero essere le probabili formazioni della partita Fiorentina-Milan di sabato alle ore 20:30.Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Chi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2019 11:21
Fiorentina-Milan: probabili formazioni, squalificati, diffidati e indisponibili - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Queste potrebbero essere le probabili formazioni della partita Fiorentina-Milan di sabato alle ore 20:30.

Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Chiesa, Muriel, Mirallas.

All: Montella.

Ballottaggi: Ceccherini-Laurini, Gerson-Dabo.

Squalificati: Veretout per due giornate.

Diffidati: Benassi, Chiesa, Dabo.

Indisponibili: Pjaca, Pezzella.

Milan(4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Mauri, Cahlanoglu; Suso, Piatek, Borini.

All: Gattuso.

Ballottaggi: Bakayoko-Mauri.

Squalificati: Paqueta.

Diffidati: Bakayoko, Zapata, Castillejo, Cahlanoglu.

Indisponibili: Bonaventura, Calabria, Caldara, Simic.

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