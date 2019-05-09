Fiorentina-Milan: probabili formazioni, squalificati, diffidati e indisponibili
Queste potrebbero essere le probabili formazioni della partita Fiorentina-Milan di sabato alle ore 20:30.Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Chi...
Queste potrebbero essere le probabili formazioni della partita Fiorentina-Milan di sabato alle ore 20:30.
Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Chiesa, Muriel, Mirallas.
All: Montella.
Ballottaggi: Ceccherini-Laurini, Gerson-Dabo.
Squalificati: Veretout per due giornate.
Diffidati: Benassi, Chiesa, Dabo.
Indisponibili: Pjaca, Pezzella.
Milan(4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Mauri, Cahlanoglu; Suso, Piatek, Borini.
All: Gattuso.
Ballottaggi: Bakayoko-Mauri.
Squalificati: Paqueta.
Diffidati: Bakayoko, Zapata, Castillejo, Cahlanoglu.
Indisponibili: Bonaventura, Calabria, Caldara, Simic.