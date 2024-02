Probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio: ritorna Arthur, Nico e Ikonè a supporto di Belotti”

Dal viola park Giovanni Zecchi è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle prime indiscrezioni sulla probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio in programma lunedì sera. Allenamento effettuato oggi alle ore 11, ricordando però che quello odierno non sarà l’ultimo. La rifinitura ci sarà domani, dove saranno limati gli ultimi dettagli per la sfida contro la formazione capitolina. Calendario difficile per la viola, con il club gigliato che affronterà, nelle prossime sei, squadre più alte in classifica. Per questo sarà fondamentale non sbagliare contro i biancocelesti.

In porta ci sarà Terracciano (con Christensen che dovrebbe rientrare per il Torino); difesa con i centrali Martinez Quarta e Ranieri, terzini, Faraoni in vantaggio su Kayode nella corsia di destra, Biraghi si è allenato in gruppo e probabilmente partirà lui al posto di Parisi nella corsia mancina. Italiano opterà per l’esperienza, visto che la Lazio è la bestia nera del club viola. Davanti la difesa, quasi certamente, dovrebbe esserci la coppia composta da Arthur, che però ancora non è al 100% e Alfred Duncan, per cercare di recuperare più palloni possibili. Dietro all’unica punta agirà Lucas Beltran, mentre sugli esterni Nico attaccherà sulla sinistra, mentre Ikonè si posizionerà sulla destra. Nel caso Italiano decidesse di optare per Sottil, Nico si sposterebbe sulla catena di destra, con l’uscita obbligata del francese. In avanti la punta Belotti che dal primo minuto proverà a “beccare” la difesa avversaria.

Enzo Bucchioni poi aggiunge: “proverei la difesa a 3, perche loro fanno il 4-3-3 e stanno molto larghi. Italiano deve cambiare approccio tattico. Non devi dargli campo dietro le spalle. La fase difensiva per la Fiorentina la fanno gli attaccanti, e questo mi lascia un pò perplesso. Loro partono molto spesso dal basso, quindi devi andare a pressare alto, stando sempre molto compatto, cercando di chiudere le linee di passaggio. Devi limitare Luis Alberto, insomma ci sono tante componenti da neutralizzare per fermarli. Oltretutto, parlando della probabile formazione a me piacerebbe di più Mandragora, rispetto a Duncan. Per me in questo momento ha piu tempi di gioco, intelligenza tattica e piede”.

Zauri: “Fiorentina-Lazio? Determinante per l’Europa. Il cammino dei viola rispecchia le aspettative”