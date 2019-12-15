Fiorentina-Inter, la probabile formazione dei quotidiani: tutti d'accordo, si torna all'antico!
Per la delicatissima sfida contro l'Inter, tutti i principali quotidiani oggi in edicola indicano la stessa probabile formazione viola.
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 11:31
Per la delicatissima sfida contro l'Inter, tutti i principali quotidiani (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, La Nazione, Repubblica, Corriere Fiorentino) oggi in edicola indicano la stessa probabile formazione della squadra viola.
Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.