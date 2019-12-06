Formazione anti Toro, si viaggia verso l'esclusione di Badelj. Boateng in lotta per un posto
Mancando soltanto due giorni a Torino-Fiorentina, i quotidiani cominciano già a ipotizzare l'undici titolare che sceglierà Montella. Secondo Il Corriere Fiorentino, il tecnico viola dovrà in attacco u...
Mancando soltanto due giorni a Torino-Fiorentina, i quotidiani cominciano già a ipotizzare l'undici titolare che sceglierà Montella. Secondo Il Corriere Fiorentino, il tecnico viola dovrà in attacco utilizzare uno tra Vlahovic ed il recuperato Boateng. Molto probabile il rientro tra i titolari di Chiesa, che da ieri si allena in gruppo. Ribery verso il forfait. In difesa Ceccherini sostituirà Pezzella ancora infortunato. A centrocampo, infine, Benassi in vantaggio su Badelj per una maglia da titolare. Il prescelto completerà il reparto con Pulgar e Castrovilli.