Probabile formazione: confermato Dragowski, gioca Edimilson. Pjaca...

Pioli nella giornata di ieri ha annunciato due-tre cambi rispetto all'ultima formazione scesa in campo in quel di Napoli. I nuovi innesti dal primo minuto dovrebbe essere Edimilson Fernandes e Marko P...

Pioli nella giornata di ieri ha annunciato due-tre cambi rispetto all'ultima formazione scesa in campo in quel di Napoli. I nuovi innesti dal primo minuto dovrebbe essere Edimilson Fernandes e Marko Pjaca che finalmente dovrebbe scendere in campo dall'inizio. A fare posto saranno un Gerson non convincente a Napoli ed Eysseric apparso in calo fisico nel secondo tempo del match di sabato. Grande attesa nei tifosi viola di vedere finalmente all'opera dal primo minuto il numero dieci croato. Veretout invece è confermato come regista, con Pioli che nonostante la prova di Napoli è ancora convinto della sua scelta come ribadito ieri in conferenza stampa.

Ecco quindi l'undici titolare viola che dovrebbe scendere in campo a Marassi:

(4-3-3) Dragowski; Biraghi, Hugo, Pezzella, Milenkovic; Edimilson F., Veretout, Benassi, Pjaca, Simeone, Chiesa.

Lorenzo Bigiotti