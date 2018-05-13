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Probabile formazione: Eysseric scalza Saponara dai titolari, Hugo e Dabo in panchina. Milenkovic al centro

Sostanzialmente confermata per 10/11 la formazione vittoriosa a Genova contro il Genoa. Pioli quindi opterà per un 4-3-1-2 sostituendo Saponara con Eysseric che a Marassi ha trovato il primo goal in m...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
13 maggio 2018 09:23
Probabile formazione: Eysseric scalza Saponara dai titolari, Hugo e Dabo in panchina. Milenkovic al centro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Sostanzialmente confermata per 10/11 la formazione vittoriosa a Genova contro il Genoa. Pioli quindi opterà per un 4-3-1-2 sostituendo Saponara con Eysseric che a Marassi ha trovato il primo goal in maglia viola. Milenkovic ancora al centro della difesa con Pezzella per Vitor Hugo dunque sarà solo panchina così come per Dabo pronto a dare il suo contributo nella seconda frazione di gioco.

FIORENTINA 4-3-1-2: Sportiello, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Eysseric, Chiesa, Simeone.

Gabriele Caldieron

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