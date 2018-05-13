Probabile formazione: Eysseric scalza Saponara dai titolari, Hugo e Dabo in panchina. Milenkovic al centro
Sostanzialmente confermata per 10/11 la formazione vittoriosa a Genova contro il Genoa. Pioli quindi opterà per un 4-3-1-2 sostituendo Saponara con Eysseric che a Marassi ha trovato il primo goal in m...
Sostanzialmente confermata per 10/11 la formazione vittoriosa a Genova contro il Genoa. Pioli quindi opterà per un 4-3-1-2 sostituendo Saponara con Eysseric che a Marassi ha trovato il primo goal in maglia viola. Milenkovic ancora al centro della difesa con Pezzella per Vitor Hugo dunque sarà solo panchina così come per Dabo pronto a dare il suo contributo nella seconda frazione di gioco.
FIORENTINA 4-3-1-2: Sportiello, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Eysseric, Chiesa, Simeone.
Gabriele Caldieron