Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni, squalificati e indisponibili...
Queste potrebbe essere le scelte dei due allenatori nella sfida di stasera tra il Cagliari e la Fiorentina.Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Bare...
Queste potrebbe essere le scelte dei due allenatori nella sfida di stasera tra il Cagliari e la Fiorentina.
Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro e Pavoletti.
Ballottaggio: nessuno.
Squalificati: Bradaric.
Indisponibili: Klavan, Castro, Pellegrini, Despodov e Cerri.
All: Maran.
Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Dabo, Gerson; Chiesa, Muriel e Mirallas.
Ballottaggio: Simeone-Mirallas e Gerson-Norgaard.
Squalificati: Veretout.
Indisponibili: Fernandes e Pjaca.
All: Pioli.