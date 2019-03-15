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Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni, squalificati e indisponibili...

Queste potrebbe essere le scelte dei due allenatori nella sfida di stasera tra il Cagliari e la Fiorentina.Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Bare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2019 15:14
Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni, squalificati e indisponibili... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste potrebbe essere le scelte dei due allenatori nella sfida di stasera tra il Cagliari e la Fiorentina.

Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro e Pavoletti.

Ballottaggio: nessuno.

Squalificati: Bradaric.

Indisponibili: Klavan, Castro, Pellegrini, Despodov e Cerri.

All: Maran.

Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Dabo, Gerson; Chiesa, Muriel e Mirallas.

Ballottaggio: Simeone-Mirallas e Gerson-Norgaard.

Squalificati: Veretout.

Indisponibili: Fernandes e Pjaca.

All: Pioli.

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