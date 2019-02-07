Fiorentina-Napoli, probabili formazioni, indisponibili e squalificati...
Fiorrntina(4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel e Simeone.Squalificati: Benassi e Milenkovic.Indisponibili: Victor Hugo.Ballottaggio: Ger...
A cura di Redazione Labaroviola
07 febbraio 2019 12:03
Fiorrntina(4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel e Simeone.
Squalificati: Benassi e Milenkovic.
Indisponibili: Victor Hugo.
Ballottaggio: Gerson e Dabo.
Napoli(4-4-2): Meret, Malcuit, Maksimovic, koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinsky; Milik e Insigne.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Chiriches.
Ballottaggio: Mario Rui e Ghoulam.