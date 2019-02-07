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Fiorentina-Napoli, probabili formazioni, indisponibili e squalificati...

Fiorrntina(4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel e Simeone.Squalificati: Benassi e Milenkovic.Indisponibili: Victor Hugo.Ballottaggio: Ger...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2019 12:03
Fiorentina-Napoli, probabili formazioni, indisponibili e squalificati... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Fiorrntina(4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel e Simeone.

Squalificati: Benassi e Milenkovic.

Indisponibili: Victor Hugo.

Ballottaggio: Gerson e Dabo.

Napoli(4-4-2): Meret, Malcuit, Maksimovic, koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinsky; Milik e Insigne.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiriches.

Ballottaggio: Mario Rui e Ghoulam.

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