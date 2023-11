Dal Viola Park, Torna Arthur dal primo minuto, ballottaggio Bonaventura-Barak, Nzola davanti

Arrivano notizie dal Viola Park in merito alla probabile formazione della Fiorentina che scenderà in campo contro il Bologna. Ecco gli ultimi aggiornamenti riportati da Radio Bruno:

In porta torna Terracciano. In difesa sulla destra Parisi, anche per mancanza di alternative, i due centrali dovrebbero essere Milenkovic e Quarta, sulla fascia sinistra capitan Biraghi. In mezzo al campo torna Arthur dal primo minuto e considerate le condizioni di Mandragora il prescelto per affiancare il brasiliano sarà Duncan. Sulla trequarti ballottaggio aperto tra Bonaventura e Barak. A destra Nico Gonzalez non si tocca dopo aver riposato in Conference League contro il Cukaricki; a sinistra, invece, Brekalo è in vantaggio perchè il più ‘fresco’ tra gli esterni. Davanti nessun dubbio dopo il forfait di Beltran: ci sarà Nzola.

