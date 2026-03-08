Bucchioni: “Kean ha un sostituto ma c’è differenza con Piccoli, vorrei un Gudmundsson all’altezza”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Parma, Enzo Bucchioni ha parlato nel prepartita de “Il Pentasport” di Radio Bruno.

Ecco le parole del noto giornalista:

Sull’esclusione di Kean:

“Questo è qualcosa di importante, Kean è un giocatore che può fare la differenza anche se ha un sostituto nel ruolo ma c’è una differenza. Purtroppo con Kean c’è questa vicenda che lo mette in discussione da tanto tempo, la gestione devono farla i medici. Se lo tieni fuori da una partita come questa significa che il giocatore non sta bene. Può darsi che ci siano partite più importanti delle altre, se Kean fosse stato bene l’avrei portato. La gestione di Kean è questa perché non sta bene.”

Sulla formazione:

“Brescianini è sembrato stanco nelle ultime partite, non abbiamo ancora visto il Brescianini che ricordavamo: quando non giochi perdi il ritmo partita. Ndour è un giocatore che secondo me può fare delle cose che contribuiscono di più alla manovra offensiva, questa è una partita che devi attaccare. In assenza di Kean vorrei un Gudmundsson all’altezza della situazione, deve andare 1vs1, negli spazi stretti i giocatori tecnici sono fondamentali. Serve cattiveria, determinazione e te la devi giocare con la voglia di andare a fare la partita. Speriamo che questo scivolone di Udine e tutte le polemiche mettano i giocatori davanti alle proprie responsabilità. Questa è una squadra spenta che quando si riaccende poi si rispenge, mancano 11 giornate e non hai mai certezze: è questo il vero problema della stagione”.