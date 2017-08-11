Comunicato ACF: le info per Fiorentina-Parma in programma Domenica 13 a Viareggio...
La Fiorentina informa i propri tifosi che sarà possibile acquistare i biglietti per l’incontro Fiorentina-Parma, che si disputerà domenica 13 Agosto allo Stadio Dei Pini di Viareggio alle ore 20:30, n...
La Fiorentina informa i propri tifosi che sarà possibile acquistare i biglietti per l’incontro Fiorentina-Parma, che si disputerà domenica 13 Agosto allo Stadio Dei Pini di Viareggio alle ore 20:30, nei punti vendita BookingShow e attraverso il portale bookingshow.it. Questi i prezzi: Tribuna Centrale: €28,00 - prevendita 1,50, ridotto € 14.00 - prevendita € 1,50; Tribuna Laterale: € 22,00 prevendita € 1,50 , ridotto 11,00 - prevendita € 1,50; Settore Ospiti: € 13,00 prevendita € 1,50 - ridotto € 6,50 - prevendita 1,50; Gradinata: € 13,00 prevendita € 1,50 - ridotto € 6,50 - prevendita 1,50 Biglietti ridotti da 3 a 14 anni, bambini sotto tre anni gratis senza diritto del posto a sedere.