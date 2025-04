Reginaldo: “La Fiorentina mi è rimasta nel cuore. Spero che i viola continuino a contare su Dodo”

Il doppio ex della sfida tra Fiorentina e Parma, Reginaldo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del match che si giocherà domani pomeriggio allo stadio Franchi. Queste le sue parole:

“La Fiorentina mi è rimasta nel cuore, perché è stata la squadra che mi ha riportato in Serie A. Poi però sono passato al Parma, che è stato comunque un capitolo importante. Tengo tanto a tutte e due. Visto come aveva iniziato il campionato, pensavo che il Parma potesse stare un po’ più su in classifica. Per quanto riguarda la Fiorentina, conosco il modo di lavorare di Palladino, ma non mi aspettavo che riuscisse a fare così bene. Comunque entrambe le squadre giocano davvero un bel calcio, soprattutto da quando è arrivato Chivu.

Palladino in campo? Già da giocatore dava indicazioni ai compagni, si capiva che aveva qualcosa di speciale dentro. Ora sta dimostrando tutto il suo valore anche da allenatore. Non era affatto scontato fare così bene al primo anno in viola. Per quanto riguarda Kean, sono felice per lui. Ha cambiato tante squadre senza mai trovare davvero spazio, anche perché si è trovato spesso davanti a grandissimi giocatori. Ora alla Fiorentina ha finalmente trovato continuità. Dodo? Quando un brasiliano arriva a Firenze, un giocatore che non ha mai giocato nel calcio italiano, non è mai una cosa scontata e non è facile adattarsi. È un giovane talento di grande valore, e spero che la Fiorentina possa continuare a contare su di lui.”