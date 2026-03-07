Bonazzoli: “La Fiorentina deve vincere per allontanarsi dai bassifondi, il gruppo e il Franchi possono essere decisivi”

Alla vigilia di Fiorentina-Parma il doppio ex della sfida, Emiliano Bonazzoli ha analizzato il match che si disputerà al Franchi.

Ecco le parole dell’ex attaccante raccolte da ParmaLive:

“Per la Viola, la squadra è riuscita a uscire dalla zona degli ultimi tre posti, anche se resta appaiata a Lecce e Cremonese e continua a trovarsi nelle parti basse della classifica. La volontà sarà sicuramente quella di conquistare i tre punti e proseguire nel buon momento mostrato nelle ultime partite, con l’obiettivo di allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa e accumulare punti preziosi.

Il fatto di giocare a Firenze, davanti ai propri tifosi, rappresenta un ulteriore sostegno per i giocatori, soprattutto se la gara dovesse mettersi sui binari favorevoli alla Fiorentina.

Sul fronte Parma, invece, il clima è decisamente più sereno: anche se la salvezza non è ancora stata conquistata dal punto di vista matematico, la squadra può affrontare la partita con maggiore tranquillità.”

Sul possibile uomo decisivo:

“A mio avviso non sarà un singolo giocatore a fare la differenza, ma piuttosto il lavoro complessivo delle due squadre. Sarà fondamentale il contributo del gruppo, insieme alle scelte dei rispettivi allenatori, che avranno preparato con attenzione la partita con l’obiettivo di portare a casa punti importanti.

Il Parma cercherà di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica, mentre la Fiorentina ha bisogno di punti preziosi per avvicinarsi alla salvezza. Per questo motivo, credo che l’esito della gara dipenderà soprattutto da ciò che i due gruppi riusciranno a mettere in campo e dalla loro capacità di prevalere l’uno sull’altro”