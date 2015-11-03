Notizie Emiliano Bonazzoli Fiorentina

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Bonazzoli: "La Fiorentina deve vincere per allontanarsi dai bassifondi, il gruppo e il Franchi possono essere decisivi"

07 marzo 2026 19:47

Bonazzoli avverte: "La Fiorentina deve cambiare mentalità, Pioli deve fare partite sporche per risalire"

31 ottobre 2025 18:44

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