Notizie Emiliano Bonazzoli Fiorentina

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Bonazzoli: "La Fiorentina deve vincere per allontanarsi dai bassifondi, il gruppo e il Franchi possono essere decisivi"
07 marzo 2026 19:47
Bonazzoli avverte: "La Fiorentina deve cambiare mentalità, Pioli deve fare partite sporche per risalire"
31 ottobre 2025 18:44
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