Bonazzoli avverte: “La Fiorentina deve cambiare mentalità, Pioli deve fare partite sporche per risalire”

L’ex attaccante ed oggi allenatore, Emiliano Bonazzoli, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per dire la sua in merito ad alcuni temi caldi in Serie A ed anche sul suo futuro. Sulle difficoltà della Fiorentina? “La squadra è abituata per competere per determinati obiettivi. Nel caso si trovi a lungo andare nella bassa classifica non sarebbe semplice, perché bisogna cambiare testa e mentalità. Capendo che l’obiettivo diventa un altro”. Con Pioli? “Assolutamente, nella sua carriera ha dimostrato quanto vale. Dovrà essere bravo lui a cambiare, facendo anche partite sporche per togliersi da quella situazione”. Lo dice TMW