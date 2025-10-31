31 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bonazzoli avverte: “La Fiorentina deve cambiare mentalità, Pioli deve fare partite sporche per risalire”

News

Redazione

31 Ottobre · 18:44

Emiliano Bonazzoli

L’ex attaccante elogia il tecnico viola ma avverte: “Serve adattarsi a nuovi obiettivi stagionali, dovranno essere bravi a cambiare”

L’ex attaccante ed oggi allenatore, Emiliano Bonazzoli, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per dire la sua in merito ad alcuni temi caldi in Serie A ed anche sul suo futuro.  Sulle difficoltà della Fiorentina? “La squadra è abituata per competere per determinati obiettivi. Nel caso si trovi a lungo andare nella bassa classifica non sarebbe semplice, perché bisogna cambiare testa e mentalità. Capendo che l’obiettivo diventa un altro”. Con Pioli? “Assolutamente, nella sua carriera ha dimostrato quanto vale. Dovrà essere bravo lui a cambiare, facendo anche partite sporche per togliersi da quella situazione”. Lo dice TMW

