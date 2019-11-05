Di Gennaro: "Giusto far giocare Chiesa anche con la febbre. Recupererà giocando.."

L'ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro ha commentato l’1-1 tra Fiorentina e Parma nel corso dell’intervento ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:“È stato bravo Montella nelrip...

L'ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro ha commentato l’1-1 tra Fiorentina e Parma nel corso dell’intervento ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:“È stato bravo Montella nelriprendere il risultato di svantaggio, ma in casa contro il Parma serviva la vittoria. Chiesa? Lui deve giocare, a meno che non sia proprio lui a chiederlo, anche con la febbre va fatto giocare. Sta attraversando un momento particolare da un punto di vista fisico a causa di qualche acciacco. Per rendere al meglio deve stare bene, anche mentalmente. Contro il Parma si è ostinato con quella giocata da cui è scaturito l’1-0 degli ospiti”.