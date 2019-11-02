Fiorentina-Parma: problemi di formazione anche per i ducali, che non hanno un centravanti disponibile

Anche il Parma ha problemi di formazione.

La Gazzetta dello Sport parla dei problemi di formazione anche per il Parma. Non ci saranno i 2 centravanti di ruolo come Inglese e Cornelius, fermi ai box per infortunio. D'Aversa ha 2 possibilità per reinventare l'attacco: Kulusevski dietro a Gervinho e Karamoh, oppure l'attacco a tre con Kulusevski a destra, Karamoh a sinistra e al centro come falso nueve Gervinho. Da segnalare che non ci sarà nel Parma neanche Bruno Alves.