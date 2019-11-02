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Fiorentina-Parma: problemi di formazione anche per i ducali, che non hanno un centravanti disponibile

Anche il Parma ha problemi di formazione.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 13:03
Fiorentina-Parma: problemi di formazione anche per i ducali, che non hanno un centravanti disponibile - during the Serie A match between Parma Calcio and SSC Napoli at Stadio Ennio Tardini on February 24, 2019 in Parma, Italy.
during the Serie A match between Parma Calcio and SSC Napoli at Stadio Ennio Tardini on February 24, 2019 in Parma, Italy.
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La Gazzetta dello Sport parla dei problemi di formazione anche per il Parma. Non ci saranno i 2 centravanti di ruolo come Inglese e Cornelius, fermi ai box per infortunio. D'Aversa ha 2 possibilità per reinventare l'attacco: Kulusevski dietro a Gervinho e Karamoh, oppure l'attacco a tre con Kulusevski a destra, Karamoh a sinistra e al centro come falso nueve Gervinho. Da segnalare che non ci sarà nel Parma neanche Bruno Alves.

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