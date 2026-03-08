Amoruso: “Di giocare bene non me ne frega niente, adesso devi vincere perché non c’è più tempo”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Parma, Lorenzo Amoruso ha parlato nel prepartita de “Il Pentasport” di Radio Bruno.
Ecco le parole dell’ex difensore viola:
Sulla rosa viola:
“E’ stata una squadra costruita male, già da Gennaio dello scorso anno quando sono stati venduti degli esterni. Rincorrere diventa sempre più complicato, a me in questo momento di giocare bene non me ne frega nulla. Tu devi vincere, questa squadra deve tirare fuori carattere, non si può più scherzare. Mi auguro che abbiano ricevuto la giusta sgridata…non c’è più tempo”