8 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Di giocare bene non me ne frega niente, adesso devi vincere perché non c’è più tempo”

Radio

Amoruso: “Di giocare bene non me ne frega niente, adesso devi vincere perché non c’è più tempo”

Redazione

8 Marzo · 14:39

Aggiornamento: 8 Marzo 2026 · 14:39

TAG:

#FiorentinaamorusoFiorentina-Parma

Condividi:

di

Le parole di Lorenzo Amoruso a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Parma, match molto importante per la corsa salvezza dei viola

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Parma, Lorenzo Amoruso ha parlato nel prepartita de “Il Pentasport” di Radio Bruno.
Ecco le parole dell’ex difensore viola:

Sulla rosa viola:
“E’ stata una squadra costruita male, già da Gennaio dello scorso anno quando sono stati venduti degli esterni. Rincorrere diventa sempre più complicato, a me in questo momento di giocare bene non me ne frega nulla. Tu devi vincere, questa squadra deve tirare fuori carattere, non si può più scherzare. Mi auguro che abbiano ricevuto la giusta sgridata…non c’è più tempo”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio