Parma, Chivu: “Partita difficile contro la Fiorentina, ma si parte da 50-50. Umiltà e piedi per terra”

L’allenatore del Parma, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, che si giocherà allo stadio Franchi. Queste le parole riportate da TMW:

“Abbiamo lavorato bene, siamo consapevoli di quello che deve essere il nostro lavoro. Umiltà e piedi per terra per raggiungere l’obiettivo. Siamo stati bravi a ricordare quello che serve per fare passi avanti. La Fiorentina sta bene, con il cambio modulo ha vinto contro tre delle squadre più forti del campionato, Atalanta, Napoli e Inter. E’ una partita difficile ma tutte in Serie A sono toste da giocare, si parte dal 50%-50%, bisogna sempre fare qualcosa in più per meritarsi il risultato.

Importante arginare Gudmundsson e Kean? Sono giocatori che si completano bene, uno segna da dentro l’area e dà profondità, l’altro lavora tra le linee e segna da fuori. Speriamo di trovare le giuste chiavi.

I tifosi? Dispiace che non ci saranno o saranno pochi, mi sarebbe piaciuto rivedere tutti quelli venuti a Verona di lunedì. Sono una parte importante di quello che stiamo cercando di fare, ci stanno dando la spinta e la carica necessaria per continuare a viaggiare verso il raggiungimento dell’obiettivo. Speriamo di accontentarli anche se non saranno fisicamente lì”.