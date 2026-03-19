Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"

Il noto giornalista, Marco Bucciantini ha parlato così a Sky Sport, nel prepartita del match di Conference League, tra Rakow-Fiorentina: "E' da diverse settimane che la fiorentina ha un ordine in camp...

Il noto giornalista, Marco Bucciantini ha parlato così a Sky Sport, nel prepartita del match di Conference League, tra Rakow-Fiorentina: "E' da diverse settimane che la fiorentina ha un ordine in campo, la lotta alla salvezza è strana e difficile. Inizialmente devi creare un gruppo e poi dare ordine, ma questa settimana con la vittoria della cremona e questa partita qua, possono dare un senso alla stagione. La Conference può dare sensualità alla stagione, può dare un obiettivo diverso a questa stagione.

Le scelte di formazione? Kean stava per entrare a Cremona, se il progetto è quello di far fare più minuti, quello di farlo giocare dal primo minuito è l'ideale, è un messaggio forte alla squadra. Dopo Cremona si deve dare il messaggio forte, ora siamo liberi di giocare con i giocatori forti anche la Conference.

Fabbian e Ndour sono due mezz'ale di inserimento, mentre Parisi e Dodo sono una strana coppia ma stesso coraggio in campo e quando giocano insieme, sono un rompicapo per le difese avversarie.

Kean ha una vocazione è un mattatore, quest'anno ha avuto un po' di sfortuna, ha colpito molti pali, ma con Solomon e Harrison, la Fiorentina è cambiata, ora gli esterni sono chiamati a saltare l'uomo. In Italia le squadre che giocano con gli esterni di attacco sono poche. Parisi è un giocatore importantissimo per Vanoli perché gli ha permesso di anticipare il mercato mettendo lui esterno alto.

L'importanza della Conference è legata anche al futuro di Vanoli, nessuna squadra con quel punteggio si era mai salvata in Serie A, anche se la Fiorentina era una squadra fantasma, a volte non sapeva nemmeno lei di essere in quella posizione, ma lui è stato bravo a cambiare modulo, e cambiare per dare un messaggio. Oggi Comuzzo viene riproposto che non sta passando un momento di centralità, ma Ranieri sarà di aiuto per lui".