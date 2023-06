Bucciantini: “Finale con West Ham potrebbe fare storia della Fiorentina. Jovic o Cabral? Occhio a Kouamè”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina prima del fischio d’inizio dell’ultima partita di campionato contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:

“Quanto è importante la finale ed è una calamita fortissima; per capire come stanno i nostri, però, con il Sassuolo è importante. La Fiorentina il campionato l’ha sistemato. Siamo stati bravi a tornare sopra 50 punti e confermare una zona di classifica, ma la prossima partita ha un altro valore. Quella partita potrebbe fare la storia della Fiorentina, di questa società.

Differenze tra Roma e Fiorentina? La Roma aveva giocatori precisi invece la Fiorentina può pescare più in profondità in un organico più allenato. Sei stato bravo a fare un turnover tutto l’anno con cui sono stati tenuti tutti ben in condizione.

Italiano? L’atteggiamento è identità: Italiano sa che con l’identità ha guadagnato tante cose fino ad ora. Penso che in questo periodo sia meglio dare valore all’identità e la mentalità e quindi sto dietro a chi me l’ha data.

Centravanti? La finale va vissuta minuto per minuto e c’è da calcolare chi sta meglio. Io Jovic lo vedo stare bene ma è Italiano che li vede sempre e quindi calcolerà lui tutto. Nei pensieri di Italiano sono convinto ci sia anche Kouamè.”

