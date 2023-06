Cabral al Milan? L’agente smentisce: “È una speculazione a tutti gli effetti. Ne parliamo a fine stagione”

Luis Portela, agente di Arthur Cabral, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Ge.globo.com‘, soffermandosi in modo particolare sul presunto accordo tra Milan e Fiorentina per il suo assistito. Di seguito le sue parole a riguardo. “Ho letto articoli secondo i quali Milan e Fiorentina avrebbero un accordo verbale, ma è una speculazione a tutti gli effetti. Non c’è niente in questo momento. Cabral è concentrato esclusivamente sulla Fiorentina: vuole vincere la finale di Conference League. Dopo la fine della stagione si parlerà di tutto”.

