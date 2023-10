Bucciantini: “Mancano 2 punti in classifica ma la Fiorentina può lottare per tutto. Le romane stanno dietro”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno nel consueto filo diretto per rispondere ad alcune domande sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Dualismo attaccanti? In questo momento sceglie il più conforme al 433. Non stanno dando gol ma non è colpa dell’alternanza. Vlahovic lo ha avuto per 20 partite ed era il capocannoniere della Serie A a Firenze, quando Italiano ce lo ha avuto lo metteva sempre. Adesso i migliori sono Gonzalez e Bonaventura e vengono sempre schierati, c’è una gerarchia. Mi secca quando dicono ‘non si va da nessuna parte così, con questo dualismo’: siamo tornati in Europa e ci siamo stati fino alla fine…In questo momento sono un po’ indietro loro ma non è il dualismo.

Ikonè deve essere riserva di Nico per via del ruolo? In realtà Nico ha sempre detto di preferire la sinistra invece di stare a destra. L’allenatore gli ha detto con forza di giocare a destra e lo ha convinto ma è comunque un grande giocatore quindi può giocare da tutte e due le parti.

Punti persi e miglioramenti? A Frosinone è mancata forza in campo. Con il Lecce primo tempo è stato molto bello per la facilità che andavamo in porta, dovevamo portarla su 3-0. Ieri sono sparite un po’ di energie perchè stiamo giocando ogni 3 giorni ma ci sta che mentalmente vai un po’ sotto; ad un certo punto della partita è mancato essere padroni. Abbiamo avuto opportunità in classifica, ci mancano 2 punti forse, ma siamo davanti alle romane e siamo partiti meglio dell’anno scorso. Vedendo le altre possiamo lottare per tutto.”

