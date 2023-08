Bucciantini: “Amrabat difficile da vendere perchè gli manca qualcosa. Nzola? Ora gli viene chiesta qualità”

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di Fiorentina nel consueto filo diretto. Ecco le sue parole:

“Nzola? E’ qualche anno che lo vediamo e sicuramente ha un fisico che ha bisogno di qualche tempo in più per entrare in condizione. Nzola anche se conosce gli schemi di Italiano viene da un’altra squadra ed è molto più difficile giocare in una squadra che ti chiede qualità. Ha bisogno di un po’ di tempo.

Serve un giocatore con le caratteristiche di Amrabat accanto ad Arthur? La Fiorentina ha preso una linea: Amrabat vuole andare via. Chi vuole restare, resta mentre chi vuole andare, va via. Sono stati offerti più di 40 milioni per Nico ma rimane a Firenze. Ancora non è arrivata un’offerta alla Fiorentina, ci hanno pensato in tanti. Non è un giocatore facile da vendere perchè gli manca qualcosa, ha un gol ed un assist ogni 50 partite…è utile in campo ma difficile da vendere.

Baldanzi? Un bel giocatore: veloce di pensiero e nel leggere le situazione. Andrebbe visto con i giocatori forti e una squadra con delle aspettative. Sono stato molto contento di Parisi, anche se sono ruoli coperti, sono colpi che servono alla Fiorentina. Mi piace tanto Baldanzi…magari.”

