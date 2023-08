Pedullà: “Sabiri non va all’Empoli. Baldanzi piace, ma pista fredda. Fiorentina non vuole vendere Kouamè”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

RAPID VIENNA “Credo sia il sentimento un po’ di tutti: ci si aspettava qualcosa in più. Ma ci sono le condizioni per poterla ribaltare, mi aspetto una Fiorentina più competitiva al ritorno, più concreta e più brillante”.

AMRABAT “Mi collego all’attualità, anche la situazione Lukaku creava fibrillazione ma poi le cose si possono risolvere in poche ore. L’apertura del Chelsea di questa mattina ha cambiato le carte in tavola e la Roma ora può spingere, magari con un prestito con l’ingaggio a suo carico. Perché assomiglia alla vicenda Lukaku? Perché anche Amrabat avremmo potuto immaginare di arrivare al ballottaggio finale. Il fatto che non abbia giocato le amichevoli, che non sia partito ieri, le parole di Barone, credo siano tutti indizi di una volontà reciproca. Il Liverpool ci ha provato, ma è stato respinto. Mi aspetto novità. Potrebbe restare? Certo, ma non è la soluzione che vorrebbero il club e il ragazzo. È una storia che va avanti da un mese e mezzo, non è una situazione nata da Genoa, lista UEFA o altro. Ma la Fiorentina non lo regala. Quindi ci dobbiamo mettere nel mezzo tra le necessità del club viola e la sua volontà di una nuova avventura. Io non penso che tra martedì e giovedì avremo ancora questa pratica aperta”.

DIFENSORE CENTRALE “Teniamo il nome di Murillo tra i papabili, ma abbiamo sempre detto che ci possono essere nuovi nomi”.

BERARDI “Il Sassuolo si è impermalosito perché la Juve non ha rispettato la deadline. Allo stesso tempo Berardi lo si è impermalosito ancora di più perché ritiene che non ci sia bisogno di una deadline per il suo profilo e per quello che ha dato. Ieri è tornato in gruppo, ma non metterei il 100% sulla sua disponibilità per la sfida di Napoli. Lui confida ancora nella possibilità di essere operato. Vediamo se la Juve farà un passo o se lui, controvoglia, dovrà restare a Sassuolo. Fiorentina? Non ho riscontri”.

LUKAKU “Ha possibilità concrete di andare alla Roma perché il Chelsea, arrivato all’ultima settimana di mercato, ha tolto alcune pretese e ha aperto al suo prestito con l’ingaggio a carico della Roma. Poi ci sono degli indizi social che possono illudere o meno. Il suo avvocato ha cambiato il suo stato su WhatsApp mettendo una foto sulla panchina della Roma. Azmoun è un buon attaccante, ma non è l’attaccante che Mourinho seguiva. E lo Special One è stato chiaro in conferenza stampa dicendo che Pinto gli ha garantito l’arrivo di un altro attaccante”.

JOVIC “È nella stessa situazione di Amrabat, ma con uno spessore diverso di appeal. Amrabat ha mercato, Jovic ha mercato di periferia invece. Ramadani è stato offerto sia a Roma che al Milan, ma è stato respinto. Ci sono tanti mercati, turco, greco ma è difficile perché è stato un anno difficile per lui. Il mercato arabo non ha avuto l’appeal che Ramadani avrebbe sperato. Amrabat ha un mercato che può esplodere mentre Jovic ha un mercato che deve essere cercato”.

BALDANZI “Abbiamo detto delle cose che confermiamo: piace, ma a chi non piacerebbe un livello 2003 di questo livello con una carriera lanciata? Forse non è una necessità di oggi, ma è un modo per apparecchiare la tavola per domani. Quindi, ricapitoliamo: piace, i rapporti con l’Empoli sono ottimi e può essere il Bonaventura ma ci sono dei punti. Non c’è trattativa da qui all’1 di settembre, non c’è una trattativa per gennaio ma piace. Quindi la teniamo come un gradimento ma che

SABIRI “Non è in orbita Empoli, mettiamoci un punto e andiamo a capo sennò facciamo del sensazionalismo. Per tutto rispetto per chi lo ha scritto”.

KOUAMÈ “Ha un mercato frizzantino, giusto. Ma la Fiorentina, al momento, non vuole prendere in considerazione la sua cessione. Poi tutto può cambiare, se cambieranno lo racconteremo”.

SOTTIL “Va attenzionato. Valutazione? Non ha mai giocato ultimamente, direi intorno su 8 milioni. Ma è difficile giudicarlo”.

DOMINGUEZ “Il Bologna gli ha proposto un signor rinnovo da 2 milioni a stagione. Ma il centrocampista non ha ancora risposto. Questo vuol dire che in questa settimana lui si butterà dentro il pentolone per capire se c’è ancora una destinazione. Quindi, per rispondere alla domanda: è in stand-by, fibrillazione. La Fiorentina non c’è, poi non so se le cose potranno cambiare”.

QUARTA “È attenzionato da due-tre società, ma non ci sono trattative”.

SAMARDZIC “L’Udinese pensava di cedere Samardzic per tenere Beto, ma le offerte per Beto ci sono. Ma Samardzic lo tengono controvoglia perché lo avevano ceduto. Se partisse Beto non lo so. Ma se Beto restasse, mi aspetto un club dispari che potrebbe inserirsi. E tra questi non escludo che ci possa essere la Fiorentina, ma siamo nel campo delle ipotesi al momento. È un nome da attenzionare come mina vagante”.