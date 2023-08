Nazione: “Sabiri-Fiorentina all’addio? “Mal di pancia” provocato dal suo mancato utilizzo contro il Genoa”

Molto rumore per nulla, ma quando tuona probabilmente piove. Dalla commedia, passando per la saggezza popolare, alla questione Sabiri in passo è brevissimo.

Fiorentina ed Empoli smentiscono, a microfoni spenti, qualunque tipo di accordo, ma si sono rincorse voci di un divorzio, che avrebbe avuto del clamoroso, tra il centrocampista ex Sampdoria e i viola, con il marocchino pronto a trasferirsi (lui avrebbe detto no) alla corte di Zanetti. Certo è che Sabiri non è partito per Vienna (problemi fisici), ma restano sullo sfondo ipotesi di prestito (c’è chi parla di cessione). Il tutto sarebbe da ricondurre a un ‘mal di pancia’ provocato dal mancato utilizzo a Genova. Resta però da capire quali siano i motivi, visto che Sabiri ha giocato (e segnato) tanto durante la preparazione. Situazione in evoluzione. Lo scrive La Nazione.

