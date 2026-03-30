Bucciantini: “Kean può essere il centravanti del Mondiale; è uno dei 9 più forti del calcio europeo”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato all’interno de Il Pentasport di Radio Bruno dei temi di attualità in casa viola.

Sulla settimana di Kean:

“E’ una settimana in cui ci sono più urgenze. Una riguarda tutto il paese, vorrei vedere un Mondiale con i miei figli sul divano. L’appuntamento di domani sera è contro una squadra di livello inferiore che in casa ti può addormentare la partita. Tutte le suggestioni sono tutte mentali, l’Italia di questi anni questo partita la vince. Però è sempre uno spareggio che viene giocato in trasferta, il fattore campo è in vantaggio e viene attribuito a caso.”

Su Kean:

“E’ una settimana importante ma il ragazzo è mentalmente pronto. Ha fatto gol e una grande prestazione. Nel primo tempo non riusciva a legare, nel secondo tempo Pio l’ha aiutato. Pio è un giocatore che pensa anche la giocata dell’altro, è un giocatore che sa giocare davanti e dietro i difensori e si lega bene. Il nostro è il mattatore e può essere il centravanti del Mondiale. Sul quale costruisci le speranza delMondiale. Ho l’impressione che da anni si sia rotto il legame tra la Fiorentina e la Nazionale. Non è un vanto per la Fiorentina avere il centravanti della Nazionale. Kean è uno dei 9 più forti del calcio europeo, non è tra i primi 3 ma è tra i primi 6-7.”

Su Dzeko:

“Erano colleghi ma non ho mai avuto l’idea che fossero compagni. E’ un giocatore da queste situazioni per la leadership per quel popolo e per quella Nazionale. Dzeko non era più spendibile nel calcio italiano, non con un ruolo da protagonista. Probabilmente è mancata chiarezza, addirittura con Gudmundsson e Kean!

Non era quello li il ruolo che poteva avere, lui sembra buono ma è fortissimamente figlio della sua terra dove si è competitivi fino all’ultimo e poi si è agonisti fino in fondo. La Fiorentina in quei mesi ha inghiottito tutti, anche Kean. Dzeko magari adesso ora farebbe bene anche la Fiorentina, è andato via Dzeko e sono andati meglio gli altri”.

Su Solomon:

“Lui ha un coraggio nella giocata che è fondamentale, ha dato aria alla Fiorentina. La mia Fiorentina quest’anno è di Dodo, Parisi e Solomon: una Fiorentina più efficace. Lui e Parisi sono stato fondamentali anche per far crescere il rendimento di Dodo. E’ un recupero fondamentale, è una squadra la Fiorentina adesso.

Può sbagliare una partita ma non perde il senso di squadra e bisogna esserlo fino in fondo. Non manca tanto ma manca ancora tutto”.