Bucciantini: “Può diventare una stagione mitica: la Fiorentina si è resa riconoscibile in Italia ed Europa”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per parlare della finale di Coppa Italia conquistata dalla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Finale di coppa Italia? Ieri era una qualificazione a due finali, anche alla Supercoppa anche se la formula non ci gratifica. Importante perchè gratifica tutti e torna ad incidere il nome della Fiorentina nel calcio italiano. Ci siamo conquistati questo ruolo non tanto ieri sera ma con un’identità iniziata molti mesi prima. Può diventare una stagione mitica.

Bonaventura deve essere risparmiato? Poche squadre hanno tanti giocatori a disposizione come la Fiorentina. Il turnover è stato importante alla fine perchè le energie vanno risparmiate quando ci sono. Sono cresciuti altri due giocatori in quel ruolo e sono Barak e Castrovilli: una delle tre notizie di ieri sera è proprio l’agonismo che ha messo ieri Castrovilli.

Mercato? Difficile pensarci quando abbiamo un presente così. Faccio fatica a pensare al futuro. Jovic è stata un’opportunità giusta ed ha ancora delle partite “da Jovic” per rilanciarsi. La Fiorentina ha bisogno di tutti.

Vincere Coppa Italia e Conference? Siamo già riusciti a battere l’Inter: la Fiorentina sa imprimere un ritmo alla gara forsennato che mettono in difficoltà le grandi squadre. La partita secca appaia i valori tra noi e l’Inter. Un 50 e 50. In Conference siamo la squadra più forte ma solo se facciamo bene.

Non abbiamo fatto ancora niente? La Fiorentina è la meno adatta a scegliere: quando c’è il vento bisogna tenere su leve, anche in campionato. Poi ci saranno sicuramente delle scelte e la gestione. Nello sport non c’è l’obbligo di vincere ma di essere professionisti: l’importante è essere competitivi, sicuramente c’è bisogno di rimanere in Europa ma è tornata ad essere un nome del calcio italiano ed un piccolo marchio del calcio europeo. La vittoria della Fiorentina è che si è resa riconoscibile in Italia ed in Europa.”

ARRIVA L’ACCORDO TRA FIORENTINA E COMUNE PER LA PROSSIMA STAGIONE