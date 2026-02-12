12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:14

Bucciantini: “Il Como è una delle migliori 5-6 squadre d’Italia, tatticamente è la partita più difficile”

Bucciantini: “Il Como è una delle migliori 5-6 squadre d’Italia, tatticamente è la partita più difficile”

12 Febbraio · 21:12

Le parole del giornalista Marco Bucciantini sulle difficoltà che incontrerà la Fiorentina attesa sabato dalla trasferta sul campo del Como

Nell’antivigilia della difficile trasferta dei viola a Como, Marco Bucciantini ha parlato delle difficoltà che affronterà la Fiorentina al Sinigaglia.
Ecco uno stralcio dell’intervento del giornalista raccolto da Il Pentasport di Radio Bruno:

E’ la partita più difficile dal punto di vista tattico degli ultimi anni, il Como è una delle 5-6 squadre migliori d’Italia. Nei difetti storici della Fiorentina degli ultimi due anni c’è l’aggressività, quindi per noi togliere palla ad una squadra che la tiene così bene sarà difficile”.

Sulla Fiorentina:
“Arriveremo a questa gara con qualche certezza, diversamente da quanto fatto negli ultimi precedenti, ma anche con una brutta classifica. La novità positiva è che adesso la Fiorentina li perde i punti, come col Torino, prima non riusciva nemmeno a prendere tra le mani la partita”.

Su Vanoli:
Inizialmente voleva incidere sulle gambe, poi ha capito che occorreva intervenire anche sul modulo, e questo è stato possibile anche grazie all’aiuto del calciomercato invernale. Vanoli ha 40 partite in Serie A, poi chiaramente ha esperienza tra estero e Serie B, ma la massima serie italiana ha delle sue peculiarità”.

