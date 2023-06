Bucciantini: “Retegui? Servono garanzie davanti. Berardi il migliore in quel ruolo da anni”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Berardi? Siamo davanti ad un giocatore che è sempre stato proprietario del suo destino. Nessuno di quelli del Sassuolo in passato può produrre i numeri di Berardi: da tantissimi anni è il migliore sulla destra in Serie A, va sempre in doppia cifra. Ogni volta che tocca palla è decisivo, il limite è che l’abbiamo visto solo con quella maglia. Qualsiasi esterno con un rapporto diretto con la porta può esaltarsi con la Fiorentina di Italiano.

Orsolini? A me piace pure Orsolini ma va volumizzato e riempito. Questo Italiano però sa come fare. C’è bisogno di mettere in squadra giocatori che fanno numeri.

Retegui? Non mi sono fatto un’idea anche se lo abbiamo visto per 3 o 4 partite. Non ho visto prestazioni, a me piacciono i giocatori di prestazione. Va bene il gol ma l’attaccante deve giocare. Nelle partite che ha giocato si è visto solo quando ha tirato. Nel ruolo del centravanti abbiamo già scommesso: siamo sempre a cercare quindi c’è bisogno di qualcuno che dia maggiori garanzie

Dia? E’ forte in una squadra che va in verticale.

Portiere? Un ruolo come tutti gli altri, la Fiorentina i titolari ce li ha. Ci sono dei ruoli in cui la Fiorentina può migliorare. Una squadra la migliori quando vengono migliorati i titolari.

Saponara? Se n’è andato con la classe con la quale è stato alla Fiorentina. Fatemi dire che è stato un piacere avere nella squadra per cui ho fatto il tifo un giocatore così. Non un campione ma delle giocate fantastiche le abbiamo viste. Quello che scrisse su Astori diffuse un grande senso di appartenenza.”

