Bucciantini: “Fiorentina nelle ultime 3 partite ha fatto 68 tiri. Un piacere vederla”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“La partita? Era l’ultima in classifica ma la Fiorentina con Milan, Genk e Salernitana ha fatto 68 tiri in porta. Questo vuol dire tanto cioè un atto di gratitudine verso questo sport e chi lo segue. La squadra sta bene, sta spingendo ed è in forma.

Critiche ed Italiano? Non dura il consenso in questo mondo. Per dire io ho più fede in Italiano rispetto a quello che camminava sull’acqua. La Fiorentina è una squadra di cui si parla ed è tornata competitiva, è tornata a giocare il giovedì. Qualcuno vorrebbe giocare il martedì o il mercoledì ma se arriveremo lì è merito del percorso iniziato 3 anni fa.

Roma? Domenica è una partita importante anche per la classifica perchè c’è la sensazione che Roma, Fiorentina ed Atalanta siano le squadre da quinto posto del campionato.”

ALLENATORI NEL PALLONE? THIAGO MOTTA UNA FURIA CONTRO GLI ARBITRI