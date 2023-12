Dopo Mourinho tocca a Thiago Motta. Aperta indagine per le parole contro Doveri ed il Var

La procura federale della Federcalcio – apprende l’ANSA – ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico del Bologna Thiago Motta per dichiarazioni lesive. Ieri Motta, nel post partita della sfida con il Lecce aveva polemizzato sulla direzione arbitrale e la Var per la concessione di un rigore ai pugliesi nel recupero. (ANSA).

Queste le parole pronunciate ieri dal tecnico del Bologna dopo il pari contro il Lecce. “Con Nasca sono sfortunato, ricordo quello che ha fatto a Torino e quanto ha fatto in Spezia-Lazio, un altro episodio. Ci sono occasioni in cui il VAR da strumento diventa arma, sono arrabbiato”, le parole del tecnico rossoblù in sala stampa. Lo riporta TMW.

