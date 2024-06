Bucciantini: “La Fiorentina ha preso un impegno dicendo ‘grande attaccante’. Serve nome per sognare”

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel consueto filo diretto per dire la sua sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“L’attaccante e nomi fatti? Io sono un po’ più ottimista perchè la società si è preso un impegno dicendo grande centravanti. Questo è un mercato diverso rispetto agli ultimi anni con le squadre della Premier che hanno bisogno di soldi e stanno svendendo dei giocatori, pensiamo a Douglas Luiz alla Juventus. Gli attaccanti che ha avuto Italiano hanno fatto comunque un numero di gol superiore alla loro media, pensiamo a Cabral al Benfica e Jovic al Milan…

Il perchè dell’addio di Italiano? Anche i tifosi sono un motivo? Magari se n’è andato perchè semplicemente si è chiuso un ciclo e pensa di aver dato tutto, ci sta tutto. Con un trofeo magari poteva essere un altro punto di partenza come si è visto a Bergamo.

Perin, Asllani e Retegui cambierebbero la Fiorentina? In due ruoli miglioreresti. Su Perin non lo so perchè negli ultimi anni ha giocato veramente poche partite, anche se bene. Una delle sconfitte dei mercati della Fiorentina è stato proprio il portiere perchè volevano migliorarlo ma non ci sono riusciti.”

