Ferrara: “Parisi si è trovato davanti Biraghi, il cocco della società. Con Palladino non può essere il rincalzo”

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato in particolare sul dualismo tra Parisi e Biraghi che nella passata stagione ha visto l’ex terzino dell’Empoli collezionare un numero di presenze di molto inferiore rispetto alle aspettative. Queste le sue parole:

“La stagione di Parisi ed il futuro? Situazione abbastanza particolare quella di Biraghi e Parisi con un capitano costruito a tavolino e sponsorizzato dalla società, buon giocatore eh, ma comunque io ero molto contento che fosse arrivato Parisi perchè era un talento ed il talento non te lo dimentichi. Si è trovato davanti il cocco della società e forse si è anche un po’ abbattuto, anche con i media la Fiorentina ha sempre spinto Biraghi, detto che comunque è un giocatore che ci ha sempre messo impegno, ma non è un fenomeno. Chiaro che deciderà Palladino ma non deve essere un rincalzo Parisi perchè è uno dei pochi giovani insieme a Kayode con una prospettiva di crescita.”

