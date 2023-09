Bucciantini: “Ikonè manca a questa Fiorentina. Con l’Atalanta è la partita di Nzola per caratteristiche”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Ikonè? Giocatore a cui manca un po’ la parte conclusiva sennò sarebbe di un altro livello: ha belle caratteristiche ma gli manca una cosa importante cioè la doppia cifra tra gol e assist. A me manca in campo in questo inizio e lo voglio rivedere in campo. Per migliorarlo si doveva prendere Berardi ma era un’investimento importante.

Nico titolare con l’Atalanta? Se non ha nelle gambe tutta la partita è meglio non rischiare. Sono titolari anche quelli che entrano al 60′ e lui è uno di quelli che cambia sempre le partite. E’ il giocatore chiave della Fiorentina e va tutelato.

Davanti chi contro l’Atalanta? Secondo me gioca Nzola perchè lui dovrà lottare per tenerne due ed attirare i famosi braccetti. Si tratta della sua partita per caratteristiche.”

