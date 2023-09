Investito giovane giocatore della Fiorentina fuori al Viola Park, nulla di grave. Sul posto polizia e ambulanza

Poteva andare decisamente peggio questo pomeriggio fuori al Viola Park, precisamente nella strada di Via Pian di Rivoli, nei pressi del semaforo tra Firenze e Bagno a Ripoli, andando verso Firenze, dove un giovane calciatore della Fiorentina, che milita nella squadra giovanile, è stato investito da un automobile in transito. Fortunatamente per il ragazzo non ci sono state gravi conseguenze fisiche ma solo un brutto spavento. Sul posto sono subito intervenuti polizia e ambulanza per accertarsi della situazione.

LE ULTIME DAL VIOLA PARK