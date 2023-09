Mina e Ikonè fuori per un pò, Nzola davanti a Beltran. Maxime non giocherà mezz’ala: play o mediano

Finalmente la pausa per le nazionali sta volgendo al termine e i giocatori viola, chi prima, chi poi, stanno tornando a Firenze per allenarsi al Viola Park agli ordini di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domenica sera alle ore 18 al Franchi contro l’Atalanta. Nelle ultime ore la brutta notizia arriva dal Cile con l’infortunio di Mina con la maglia della sua nazionale. Domani previsto il rientro a Firenze del difensore che si sottoporrà alle visite specialistiche con la speranze di scongiurare un lungo stop ma si parla di almeno un mese e mezzo prima di rivederlo in campo, dunque probabilmente nel mese di Novembre, ma aspettiamo il report medico prima di dare delle tempistiche.

Un altro giocatore su cui adesso Italiano non può puntare è Ikonè, il francese non si allena regolarmente da oltre un mese, dopo alcuni allenamenti con il gruppo oggi altra seduta a parte, le sue condizioni non sono delle migliori e la speranza è quello di poter contare su di lui il prima possibile.

Capitolo centrocampo, Maxime Lopez ha potuto sfruttare questa pausa per farsi conoscere da vicino dallo staff tecnico viola, il centrocampista francese ha conquistato per la sua dinamicità e velocità tecnica nelle scelte, può giocare sia regista che sia mediano in un centrocampo a due. Offre più soluzioni tattiche. Difficile che venga schierato mezz’ala, non ha i tempi di inserimento senza palla.

In attacco invece ha potuto riprendere fiato Nzola, anch’esso ha sfruttato, al contrario del suo compagno di reparto Beltran, questa sosta per aumentare la sua forma ed entrare maggiormente negli schemi della squadra. In questo momento, sia per conoscenza del campionato che dei movimenti offensivi, parte davanti a Beltran. La convocazione nella nazionale Argentina ha portato certamente grande entusiasmo al ragazzo, ma zero presenze e due tribune su due partite giocate. La sua presenza a Firenze sarebbe stata importante.

ITALIANO VS GASPERINI, DOMENICA SI AVVICINA