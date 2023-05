Bucciantini: “Troppa rabbia contro la Fiorentina, non meritava sconfitta. Basilea non ha fatto nulla per vincere”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Partita di ieri? Mi porto un po’ di amarezza perchè è una partita non venuta benissimo ma bisogna cercare di farci meno danni: adesso a Basilea devi preoccuparti di segnare ed anche un po’. La partita ha avvantaggiato il loro tipo di giocatori e li ha fatti sentire competitivi: la Fiorentina non ha giocato bene ma non meritava di perdere. Ho letto troppa rabbia nei confronti della Fiorentina oggi. Sono più deluso che arrabbiato: nessuna semifinale europea ha già designato la finalista.

Stanchezza? In una stagione così lunga ci sta che hai qualche appannamento ma mi sembra irreale che sia collettivo. I due centrali non erano i titolari all’inizio dell’anno, vedo più stanco Amrabat per varie motivazioni. Non posso pensare che Nico sia stanco, ha giocato male: quando lui fa bene la squadra sembra viva. A volte sembri stanco quando ti manca la qualità per superare un duello che ti permette di rompere la partita.

Verticalità? Ieri il Basilea ci ha sorpreso con il niente. Hanno giocato bassissimo quando in realtà non giocano così e come la trovi la profondità? Vincendo duelli sull’esterno. Gli attaccanti ieri non stavano bene ed è sembrato di essere lenti e poco verticali. Con quel gol nel recupero gli permetti di pensare la stessa partita in casa loro. Ci sono molti argomenti che mi fanno sperare che a Basilea sia tutta da giocare.

Sempre gol nel recupero durante quest’anno? Non è un caso ma è una squadra che spinge e probabilmente alla fine è più difficile tenere le distanze. L’1-1 l’abbiamo vissuto male e servirebbe più esperienza: va inteso in un altro modo, è 0-0. L’abbiamo vissuto come se ci togliesse molto e abbiamo giocato come prima però come se fossimo più preoccupati e stanchi. Mi secca come abbiamo preso l’1-1: ci fanno troppo male i passaggi del portiere avversario. Martinez Quarta, sul primo gol del Basilea, va sul destro di un mancino ma ci va in un modo grossolano e dopo quel gol c’è stata un po’ di frustrazione che ci ha fatto attaccare con angoscia. Mi ha deluso l’interpretazione della partita degli ultimi 30 minuti: loro non hanno fatto nulla per fare il gol del vantaggio. Il Basilea ha sfruttato la differenza che c’è con la Fiorentina e ce l’ha fatto anche capire. Se qualcuno l’ha sottovalutato è pazzo.

Italiano? Cerca di dare un’identità: quella che ha permesso di riqualificarsi in Europa, giocare una finale di Coppa Italia e l’anno scorso una semifinale eliminando Atalanta e Napoli, arrivare in semifinale di Conference League. Un gioco che se sei stanco rischia di venirti addosso, ma se cambi identità quando sei stanco fai un passo indietro: rischi semplicemente di smarrirti. Conservare un’identità è premiante. Non stavamo rischiando di perdere la partita ieri. Anche Italiano sta costruendo la carriera ma lo ritengo l’artefice di tutto ciò. Non riusciremo mai ad uscire da questa cosa che ogni sconfitta abbia un colpevole.”

