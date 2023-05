Sentite Gollini: “Contro Fiorentina ero tranquillo perchè ero già campione, pensavo a festeggiare”

Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sto meglio rispetto a ieri e spero che domani vada ancora meglio. Lo Scudetto è una grande emozione, lo vivo come una ricompensa per tutti i sacrifici fatti quand’ero un ragazzino. Siamo tutti grati al Napoli per quest’opportunità, è un posto unico per vincere e i tifosi meritano questa gioia”

L’esordio con l’Atalanta? “E’ un po’ più teso perché era il mio esordio e a Bergamo sono stato benissimo. Con la Fiorentina invece ero più tranquillo perché eravamo già campioni e giocavo contro una squadra in cui per me le cose non sono andate benissimo.” Lo riporta TuttoNapoli.

