Bucciantini: "Di Biraghi posso capire una distrazione, ma il cambio ruolo non può essere un alibi"

Per l'opinionista di Sky Sport Palladino con la squadra al completo può seguire finalmente il suo progetto tattico

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana sui temi caldi in casa Fiorentina:

“Non conta tanto il sistema di gioco quanto l’interpretazione e la reazione all’interno della partita. Il calcio di Palladino è legato indiscutibilmente alla difesa a tre e per me è giusto che faccia un nuovo tentativo con la squadra che aveva in testa, con un Gudmundsson in più. Non lo trovo un pazzo, anche perché ora ha tutti i giocatori migliori a disposizione"

"La difesa è però un fattore da migliorare, Palladino è sempre indeciso su chi schierare. E non è un bellissimo segnale. Anche i giocatori più esperti soffrono, Martinez Quarta è sotto rendimento, è partito male ma può ritrovarsi. Di Biraghi posso capire una distrazione ma pretendo una crescita anche da parte sua, il cambio ruolo non può essere un alibi".

Palladino: “Empoli squadra in salute, ci siamo preparati bene e vogliamo dare continuità”

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