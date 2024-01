Bucciantini: “Nzola via in prestito e Kean alla Fiorentina sarebbe positivo. Devono ritrovarsi entrambi”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Nzola via in prestito e Kean alla Fiorentina? L’operazione la valuterei positivamente perchè Nzola ha bisogno di ritrovarsi e Kean era titolare al posto di Vlahovic fino a poco fa alla Juventus. Ci sta che sia in uscita e se hai la possibilità di prenderlo per qualche mese è un giocatore superiore.

Ultimo periodo? La Fiorentina i giocatori ce li ha ma il problema è l’assenza di qualità in alcuni ruoli. Ci manca Nico in un momento in cui Bonaventura attraversa una fase diversa della condizione fisica. Siamo lì, la Fiorentina nell’ultimo mese lo sapeva come era arrivata a 9 punti.

Difendere la posizione? Il quarto posto in proiezione è nostro. Ad oggi anche il quinto posto vale la Champions e dobbiamo considerarlo così. La Fiorentina è attrezzata e se gli attaccanti iniziano a segnare possono aiutare per arrivare alla Champions tra i 65 ed i 68 punti. Siamo obbligati a sognare ed abbiamo una squadra che ci permette di sognare.”

