TMW, Juventus non apre al prestito di Kean. Stipendio da 4 milioni alto per la Fiorentina

Moise Kean via dalla Juventus? In questo momento non c’è la possibilità che i bianconeri aprano la porta per un possibile prestito. Né secco, né con un diritto di riscatto già fissato. Questo principalmente per un motivo: l’idea di cambiare in corso, in una stagione che può portare allo Scudetto, non è presa completamente in considerazione. Potrebbe arrivare forse un altro attaccante – come Bernardeschi, idea però last minute in caso non ci siano altre occasioni – ma è difficile che qualcuno possa lasciare Torino. Questione di equilibri ed è per questo che la Juve non ha voglia di toccare nulla in un giocattolo che sembra quasi perfetto.

Anche perché poi servirebbe un acquisto in entrata, praticamente a zero. Basti pensare a quanto sta succedendo con Tiago Djalò: c’è l’accordo con le parti ma bisogna aspettare prima un’uscita e poi eventualmente investire il ricavato sul portoghese. Dunque non ci sarebbe budget per un altro attaccante in caso di prestito di Moise Kean.

Il Bologna sarebbe interessato, è un giocatore che piace ma per ora non ci sono possibilità. Lo stipendio poi è molto ingombrante, intorno ai 4 milioni di euro. Cifra impossibile per i rossoblù, ma anche per la Fiorentina che, al momento, smentisce l’ipotesi. Lo scrive TMW.

