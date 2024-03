Bucciantini: “La Fiorentina di ieri si gioca Coppa Italia e Conference. Se Nico non fosse uscito l’avresti vinta”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del pareggio di ieri della Fiorentina e si è soffermato sulla prestazione di alcuni singoli. Ecco le sue parole:

“Nico? Il primo tempo della Fiorentina nasce dalla qualità di Belotti e Nico di vincere i duelli. Se Nico non fosse uscito secondo me la Fiorentina la partita la vince.

Bonaventura? Ha giocato a tutto campo, ha fatto un partitone da 7. E’ venuto anche a ripulire qualche pallone in area nostra.

Sottil? Si vede che sta meglio. Quest’anno solo qualche sprazzo ma ieri una partita vera perchè ha avuto personalità ed ha abbassato la difesa della Roma.

Belotti? Non ha segnato ma non ha sbagliato gol. In generale è la grande presenza davanti e dietro ai difensori perchè ti permette di giocare lungo, andare in profondità e anche venire in contro. Belotti è un giocatore bandiera, non deve essere discusso in questo tipo di piazze come Torino e Fiorentina. Venivamo anni da centravanti che non sapevano fare cose.”

