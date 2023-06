Sentite Bucciantini sul Franchi: “Se Nervi fosse vivo farebbe una pernacchia a chi non vuole rifarlo”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per rispondere ad alcune domande dei tifosi della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Finale Conference League? Anche in una finale sono partite che servono per crescere e se le perdi ti danno una conoscenza, esperienza. Italiano ce l’ha portata la Fiorentina e l’ha fatto con il suo gioco. Alla fine anche il campionato è stato raddrizzato ed è stato importante anche andare a Torino e pareggiarla: questa è mentalità. La Fiorentina ha fatto tanti punti cambiando tanto.

Stadio? Nelle infrastrutture si investe. Sullo stadio Franchi è stato fatto un errore di visione clamoroso: si era pensato che ci fossero i soldi del PNRR che in realtà i soldi non ci sono. Ora c’è da risolvere il problema. La Fiorentina tra poco celebra un secolo in quello stadio e anche la squadra fra poco compie un secolo. Io sono convinto che se Nervi fosse vivo io sono sicuro che farebbe una pernacchia a chi non permette di rifarlo e lo rifarebbe lui. La sovrintendenza non dovrebbe avere voce in capitolo in merito. O sono infrastrutture o sono musei: non ho mai visto nessun turista venire a fotografare il Franchi.

Mecrato Fiorentina? La priorità è l’attaccante. Non so dire come spendere i soldi: dopo l’attaccante viene il centrocampista e poi il portiere. Poi c’è da capire come va a finire la situazione Amrabat. I nomi di Orsolini, Livakovic e Hjulmand mi piacciono. Arnautovic per l’attacco è meglio di Nzola, non conosco però le condizioni di fisiche di Arnautovic. Io in attacco non vorrei un ‘ma’: potrebbe andare bene ma se non ti va bene ti ci rompi il capo. Per me dopo Berardi c’è Orsolini e chissà che non diventi un giocatore fondamentale come prometteva di essere.”

